Волгоградка напала на пристава в ходе приема в отделении УФССП

Происшествия 08.08.2025 10:24
Уголовное дело о насилии в отношении представителя власти возбуждено в отношении жительницы Волгограда, которая не смогла совладать со своими эмоциями на приеме у судебного пристава, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 31 июля женщина приехала в Краснооктябрьское районное отделение УФССП России по региону, чтобы решить вопрос о взыскании с нее задолженности по исполнительному производству. 

Посетительница потребовала, чтобы в отношении нее сняли ограничения на выезд за пределы России. В ответ ей разъяснили, что это можно сделать только после того, как она погасить свои долги. Однако женщина платить по счетам не собиралась, о чем и заявила приставу. 

- Пристав приняла решение о наложении ареста на мобильный телефон, принадлежащий подозреваемой. После добровольной передачи телефона, в момент оформления документов, фигурантка начала вести себя агрессивно - она схватила представительницу власти за запястья, причинив телесные повреждения, а затем, взяв её за плечи, стала трясти и толкать, - сообщили в следственном органе. 

Свидетелями этого нападения стали коллеги пристава и посетители районного отделения УФССП. Уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Проводятся следственные действия. 

