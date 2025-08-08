Сегодня, 8 августа, в Волжском отряд «Бессмертный Сталинград» провожает в последний путь Александра Политова с позывным «Святой», передает V102.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.

- Коренной волгоградец, Александр прошел срочную службу во флоте, где закалил характер. После демобилизации служил в органах правопорядка, в том числе работал в Центральном РОВД Волгограда, всегда оставаясь ответственным, честным и принципиальным, - написал депутат в Telegram. - Погиб в бою, защищая любимых, свою землю, нашу Родину.

По словам Гимбатова, погибший боец был на СВО снайпером и участвовал в выполнении многих боевых задач.

- И позывной, конечно, не случайный. Своим спокойствием, мудростью и добротой он заслужил уважение побратимов, - сообщил Гимбатов.

Прощание начнется в Волжском в 13:10 по адресу: ул. Коммунистическая, 25б.

Похороны пройдут в 13:50 на кладбище № 4, улица Александрова, 99.

Коллаж V102.RU