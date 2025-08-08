В волгоградской кукурузе выявили недостаток сырого протеина

Кукурузу в Волгоградской области, сезон которой в разгаре, проверили на безопасность и качество специалисты аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК», передает V102.RU. По данным ведомства, всего было проверено 95 образцов кукурузы на пищевые и кормовые цели от партий общим весом 522 тыс. тонн.

В общей сложности проведено 1,5 тысячи исследований. Специалисты проверяли эту сельскохозяйственную культуру на содержание радионуклидов (цезий, стронций), токсичных элементов (кадмий, свинец и др.), микотоксинов, наличие ГМО, а также зараженность вредителями и сорняками. Дополнительно анализировали пищевую ценность (жиры, протеин, клетчатка, минералы и др.) и микробиологические показатели (сальмонелла, кишечная палочка, токсичность и др.).

В итоге в результате исследований выявлено три положительных пробы, где не соответствует массовая доля сырого протеина.

В ФГБУ «ЦОК АПК» пояснили, что сырой протеин показывает общее содержание азотистых веществ, в том числе белков, аминов и других соединений в кукурузе. Это зависит от погодных условий, недостатка удобрений или повреждения зерна в процессе уборки. Недостаток сырого протеина в рационе животных может привести к снижению прироста массы тела, продуктивности, ухудшению качества продукции и другим проблемам. Кукурузу активно ее используют в животноводстве, поскольку она является ценным белковым кормом (силос, зерно, комбикорма).

Для употребления в пищу специалисты советуют срывать или покупать молодые початки в конце июля - августе. Лучше выбирать с зернами молочной и восковой спелости, светло-желтого цвета, так как они мягкие, сочные и быстро варятся.

