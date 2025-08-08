Происшествия

В Волгограде засняли момент столкновения мотоцикла с BMW на ул. Комсомольской

Происшествия 08.08.2025 11:15
7 августа в центре Волгограда байкер на полном ходу влетел в иномарку. ДТП произошло вечером на перекрёстке ул. Комсомольской и ул. Советской. Момент столкновения засняла одна из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, автомобиль BMW, двигаясь со стороны «Центрального рынка», поворачивал с ул. Советской на ул. Комсомольскую. В это самое время гнавший по встречной полосе байкер на большой скорости протаранил иномарку.

В результате после удара мужчина не смог удержаться за рулём мотоцикла, совершил в воздухе кувырок и рухнул на дорогу.

- В 21:00 напротив дома № 3 по ул. Комсомольская произошло столкновение автомашины BMW и мотоцикла Motoland, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по данным правоохранителей, байкеру потребовалась медицинская помощь. Мужчина был госпитализирован в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

