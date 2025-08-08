ЦИАН: объем просрочки по ипотеке в 2,3 раза вырос в Волгоградской области

В Волгоградской области вырос объем просроченных платежей по ипотеке. По данным ЦИАН, на конец первого полугодия 2025 года он увеличился в 2,3 раза и достиг 1 миллиарда 360 миллионов рублей. Среди регионов ЮФО самые высокие темпы увеличения просрочки по ипотечным платежам зафиксированы в Крыму – рост составил 3,6 раза. Меньше всего эта проблема актуальна для Севастополя (1,4 раза).
Больше всего среди российских регионов выросли долги по ипотеке в Туве – в 6,9 раза.
В целом по стране объём просроченных кредитов увеличился за год в 2 раза – до 145,2 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года.
В 2023 и в начале 2024 гг., объясняют эксперты, часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объём просрочки в этот период рос очень медленно, а её доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда, делают вывод специалисты.