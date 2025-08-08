Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудования

Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Билайн повысил пропускную способность сети ШПД для жителей Волгограда за счет модернизации оборудования BRAS*. Это ключевой элемент сети провайдера, который отвечает за подключение пользователей к широкополосному доступу в интернет и обеспечивает стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ.
Благодаря расширению пропускных каналов и оптимизации ключевых узлов сети Билайн быстрее обрабатывает запросы пользователей, а клиенты получают более стабильный сигнал для домашнего интернета и цифрового ТВ. Это позволяет смотреть четкий эфир по ТВ, одним кликом запускать фильмы и сериалы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, настраивать умный дом, подключаться к видеоконференциям по работе, заниматься с репетитором или стримить в играх.
Переход на отечественное оборудование также позволил снизить вероятность обрывов даже при передаче больших объемов трафика. Это еще один важный шаг к более технологичному и клиентоориентированному сервису: Билайн инвестирует в инфраструктуру, чтобы пользователи получали максимально стабильное соединение — дома, на даче и в офисе.
В рамках работ инженеры транспортной сети Билайна обновили 45 единиц оборудования по всей стране, заменив их на решение отечественного производителя. Покрытие стало надежнее для полумиллиона россиян из 21 города: Архангельска, Барнаула, Вологды, Димитровграда, Иванова, Калининграда, Калуги, Кемерова, Костромы, Курска, Москвы, Перми, Самары, Саратова, Смоленска, Сочи, Тольятти, Тюмени, Череповца, Ставрополя, Волгограда.
– Учитывая активность пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ, Билайн ставит высокие требования к надежности сети. Поэтому мы своевременно модернизировали узлы BRAS, сделав выбор в пользу оборудования от отечественного производителя. В результате нам удалось повысить качество обслуживания клиентов, сделать инфраструктуру более стабильной вне зависимости от нагрузки, – прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети Билайна.
*BRAS (Broadband Remote Access Server) – БРАС – серверы широкополосного удаленного доступа, которые агрегируют трафик от пользователей, обеспечивают авторизацию, маршрутизацию, контроль качества сервиса, а также позволяют провайдерам настраивать доступ к различным услугам (интернет, цифровое ТВ, телефония) через одно подключение.
