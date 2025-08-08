В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся по новым правилам





В Волгоградской области с 10 августа вступит в силу новая редакция регионального кодекса об административных преступлениях. Одобренные депутатами поправки предусматривают многократное повышение штрафов за парковку автомобилей на зелёных зонах, гадание на улице, нарушение шумового режима и безбилетный проезд в общественном транспорте. По ряду статей наказание может составить до 300 тыс. рублей.

За парковку на зеленой зоне в Волгоградской области теперь грозят штрафы: для граждан – 3 тыс. -5 тыс. руб., должностных лиц - 20-40 тыс. руб., юрлиц - 100-200 тыс. руб.

При условии фото- и видеофиксации нарушения в автоматическом режиме КоАП предусматривает наказание: для граждан - 3 тыс. руб., юрлиц - 100 тыс. руб.

В Волгограде за данный проступок будет действовать ещё более серьёзное наказание: для рядовых граждан — до 5 тыс. руб., должностных лиц — до 50 тыс. руб., юрлиц — до 300 тыс. руб. При автоматизированной фиксации до 4 тыс. руб для граждан и до 150 тыс. руб для юрлиц.

«Зайцам» в общественном транспорте стоит приготовить на случай поимки 2 тыс. рублей. Такую же сумму могут взыскать и с пассажира, который не оплатил провоз багажа, выходящего за габариты разрешённой ручной клади.

За навязывание на улице эзотерических услуг и попрошайничество теперь грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Гражданам, нарушающим покой окружающих громкой музыкой или иным источником звукового загрязнения, предстоит раскошелиться на сумму до 5 тыс. рублей. Это же нарушение должностным лицам обойдётся в штраф до 10 тыс. рублей, юрлицам – до 20 тыс. рублей.

Отметим, как ранее сообщала редакция, за период с 2022 по 2024 год в перечисленных сферах было зарегистрировано 88,9 тыс. административных правонарушений, что составило 98% от всех административных правонарушений, совершенных на территории региона за данный период. Власти надеются, что ужесточение наказания поможет улучшить статистику.