Под Волгоградом погибла пассажир загоревшейся «девятки»





Сегодня, 8 августа, в Калачевском районе Волгоградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «ВАЗ-2109». Как рассказали в ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибла пассажир, два человека пострадали.





По предварительной информации, ранним утром водитель легковушки на 46-м километре автодороги «Червленое – Калач-на-Дону» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. После аварии в автомобиле произошло возгорание.

В результате аварии был госпитализирован водитель и несовершеннолетний пассажир.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области