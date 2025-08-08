На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школу

В Волгограде на Мамаевом кургане появится воскресная школа рядом с храмом Всех Святых. Об этом, как сообщили V102.RU в администрации региона, сегодня, 8 августа, сообщил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

Глава Волгоградской области вместе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором посетил три храма в областном центре, где ведутся работы по приведению в порядок святынь и благоустройству прилегающей территории.





Андрей Бочаров побывал в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе, который был возведен в 2005 году. Однако достраивают его до сих пор. В настоящее время идет устройство инженерных сетей, в том числе организация теплового пункта. С 1 сентября в храме начнется роспись стен. Проводятся работы и по благоустройству территории.









- Основная задача — подать тепло. Также к 1 сентября необходимо завершить согласование очередности проведения всех процессов, внешних и внутренних работ, чтобы в том числе определить обеспечение финансовыми ресурсами, — сказал губернатор. — Я не зря заостряю внимание на том, что территория огромная. Наша задача создать оазис — парковую благоустроенную территорию открытого типа, доступную для всех жителей. И, конечно, ее нужно наполнить содержанием, чтобы семьи здесь могли отдыхать, гулять с детьми, заниматься на площадках.





Губернатор посетил и храм Всех Святых на Мамаевом кургане. По поручению главы региона с осени 2024 года здесь также ведутся активные работы: решен вопрос с отоплением, завершена роспись стен — своды украсили батальные сцены из истории нашего Отечества. В рамках следующего этапа предстоит укрепить прилегающий к храму склон, возвести подпорную стену.





- Наша совместная программа с РПЦ по восстановлению и сохранению исторического наследия выполняется четко в соответствии с графиками. Ярким подтверждением такой работы является обновленный храм на Мамаевом кургане, который засиял другими красками, по-настоящему стал воинским храмом, — отметил глава области. — Это место объединяет всех — все регионы, все национальности. К сожалению, здесь пока нет объекта, где можем провести какие-то встречи с детьми, с молодёжью. Сегодня окончательно принято решение, что мы создаем на территории Мамаева кургана воскресную школу — центр по патриотическому, нравственному, культурному, творческому наследию. В следующем году мы приступим к этой работе.

Посетил Андрей Бочаров и храма Казанской иконы Божией Матери. Было отмечено, что здесь требуется ремонт объектов, входящих в храмовый комплекс, а также благоустройство прилегающей территории.





- Для большинства жителей современного Волгограда, Волгоградской области собор Казанской иконы Божией Матери является родным, практически семейным. И мы для себя приняли решение, что отнесемся к реконструкции храма очень и очень трепетно. Задачу для себя сегодня сформулировали окончательно: к концу 26-го года мы получим проект и уже в 2027 году сможем приступить непосредственно к определенным этапам работы, - сообщил губернатор.

Фото: администрации Волгоградской области