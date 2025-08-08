В Волгограде власти потратят 10 млн рублей на ликвидацию 125 свалок КГО





В Волгограде мэрия воспользуется услугами коммерсантов для ликвидации завалов крупногабаритных отходов, образовывавшихся на 125 муниципальных контейнерных площадках. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, работы должны быть выполнены в экстремально сжатые сроки – в течение трёх дней.

Больше всего свалок будет убрано на территории Ворошиловского района – 41 адрес, Тракторозаводского района – 24 адреса и Краснооктябрьского района – 16 адресов.

В целом, согласно проекту муниципального контракта, специалистам предстоит вывезти без малого 6 тыс. м3 крупногабаритных отходов. На эти цели из бюджета выделено 10 млн рублей. Подрядную организацию отберут по итогу открытого конкурса уже на следующей неделе.

Отметим, согласно законодательству, КГО не относится к твёрдым коммунальным отходам, которые обязан в рамках установленного тарифа вывозить региональный оператор. В этой категории: строительный мусор, мусор от сноса и разборки зданий, отдельные виды обрези деревьев, отходы из жилищ несортированные, отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё, полиэтиленовой тары незагрязнённой.