Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к Саратову





В ночь с 7 на 8 августа в воздушном пространстве Волгоградской области вновь был сбит БПЛА. По информации Минобороны России, устройство ликвидировано дежурными средствами ПВО в период с 0:20 до 05:40 по московскому времени.

Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали об опасности атаки беспилотников на Волгоградскую и Саратовские области. БПЛА пытались прорваться к Саратову и в центральные регионы России. Одновременно в Саратове Росавиация вводила в местном аэропорту ограничения на приём и отправку самолётов. В Волгоградской области воздушная гавань работала в штатном режиме.

Отметим, в целом Минобороны сообщило, что минувшей ночью над регионами России ликвидировано 30 беспилотных летательных аппаратов: девять – над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Республики Крым, шесть – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Брянской области, по одному БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской и Волгоградской областей.

Фото: коллаж ИА «Высота 102»