Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к Саратову

Происшествия 08.08.2025 07:34
В ночь с 7 на 8 августа в воздушном пространстве Волгоградской области вновь был сбит БПЛА. По информации Минобороны России, устройство ликвидировано дежурными средствами ПВО в период с 0:20 до 05:40 по московскому времени.

Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали об опасности атаки беспилотников на Волгоградскую и Саратовские области. БПЛА пытались прорваться к Саратову и в центральные регионы России. Одновременно в Саратове Росавиация вводила в местном аэропорту ограничения на приём и отправку самолётов. В Волгоградской области воздушная гавань работала в штатном режиме.

Отметим, в целом Минобороны сообщило, что минувшей ночью над регионами России ликвидировано 30 беспилотных летательных аппаратов: девять – над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Республики Крым, шесть – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Брянской области, по одному БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской и Волгоградской областей.

Фото: коллаж ИА «Высота 102»

09:27
В Волжском прощаются с бойцом Александром Политовым с позывным «Святой»Смотреть фотографии
09:24
15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, замучившему до смерти женуСмотреть фотографии
08:22
В Городище свинокомплекс освободили от компенсации ущерба природе в 15,2 млрд рублейСмотреть фотографии
07:58
В волгоградской кукурузе выявили недостаток сырого протеинаСмотреть фотографии
07:34
Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к СаратовуСмотреть фотографии
07:19
Пять человек заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
Многострадальный фонтан реанимировали на пр. Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде власти потратят 10 млн рублей на ликвидацию 125 свалок КГОСмотреть фотографии
05:53
ЦИАН: объем просрочки по ипотеке в 2,3 раза вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Котово суд защитил право отца погибшего на СВО сына на выплатыСмотреть фотографии
21:25
Ушел из жизни ветеран волгоградского «Ротора» Валерий Волчановский Смотреть фотографии
21:03
Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму МинпросвещенияСмотреть фотографии
20:40
«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игрыСмотреть фотографии
20:18
УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензияхСмотреть фотографии
19:57
Объедут? В Волгограде упростили задачу строителям дороги-долгостроя к Родниковой долинеСмотреть фотографии
19:31
«Мелко-мелко, а потом омут»: житель Михайловки утонул, спасая ребенкаСмотреть фотографии
18:53
Родным четырех погибших на СВО камышан передали наградыСмотреть фотографии
18:16
В Волгограде умер известный концертмейстер Владимир МалюхСмотреть фотографии
18:03
Волгоградка 14 лет притворялась инвалидом ради выплат в 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:36
Волгоградцам до 28 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде в вечерний час пик Советский район остался без трамваевСмотреть фотографии
16:49
Без приговора: судья вернул дело Ивана Геля прокуроруСмотреть фотографии
16:10
Глава Иловлинского района на суде отказался от последнего словаСмотреть фотографии
16:01
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный столСмотреть фотографии
15:29
Смертельный кувырок отнял жизнь водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Четверо мужчин утонули за один день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Владимир Путин рассказал о выборе места для встречи с ТрампомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Отделение больницы в Волгограде временно закрыли из-за пациента с клопамиСмотреть фотографии
14:00
ВОЛМА развивает новые территорииСмотреть фотографии
 