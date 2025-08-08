Многострадальный фонтан реанимировали на пр. Ленина в Волгограде





В Центральном районе Волгограда городские службы завершили восстановление многострадального фонтана в сквере на пр. Ленина между социально-педагогическим и техническим университетами. Специалисты подлатали прорвавший трубопровод и обслужили оборудование в чаше гидротехнического сооружения.





В ближайшее время рабочим предстоит засыпать ремонтируемые коммуникации и восстановить мощение тротуара.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на прошлой неделе гости и жители областного центра стали свидетелями того, как из-под гранитной чаши фонтана неожиданно забила струя воды, размывая основание объекта и затапливая прилегающую инфраструктуру.

Ранее весной 2024 года фонтан между ВолгГТУ и ВГСПУ прошёл через реставрацию и капитальный ремонт стоимостью 15 млн рублей. Однако сразу же после запуска мэрия столкнулась с чередой проблем. Сначала с элементов гидротехнического сооружения начала слезать краска, а вскоре вышло из строя насосное оборудование. Кроме того, позже выяснилось, что к фонтану необходимо проложить новую силовую линию электропередач. На это из бюджета пришлось потратить ещё 900 тыс. рублей.