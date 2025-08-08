Общество

В Городище свинокомплекс освободили от компенсации ущерба природе в 15,2 млрд рублей

Общество 08.08.2025 08:22
Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в громком разбирательстве о загрязнении компанией «ТопАгро» 60 га сельскохозяйственных угодий. В 2022 году Росприроднадзор уличил организацию в сливе токсичных отходов животноводства на почву вблизи Самофаловского сельского поселения Городищенского района.

По оценке ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», нанесённый природе ущерб составил баснословные 15,2 млрд рублей. Надзорное ведомство попыталось взыскать причитающуюся сумму с нарушителя в судебном порядке, однако исковые требования были отклонены.

- Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался разъяснениями ВС РФ, согласно которым в случае, если виновник осуществляет меры, направленные на восстановление состояния окружающей среды, в соответствии с утвержденным проектом рекультивации, в удовлетворении иска о возмещении вреда в денежной форме может быть отказано, - рассказали журналистам в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

В рамках разбирательства судом была назначена экспертиза, которая подтвердила корректность разработанного свинокомплексом проекта биологической рекультивации загрязнённой территории, а также их выполнение.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, в 2022 году эксперты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» зафиксировали в пробах, отобранных на площади в 60 га, превышение концентраций загрязняющих веществ: по нитрат-иону в 446 раз, нефтепродуктам в 7,5 раза, цинку в 2,4 раза и фосфат-иону в 1,7 раза.

Фото: Росприроднадзор

