Пять человек заразились бруцеллезом в Волгоградской области

В Волгоградской области диагностировали бруцеллез у пяти жителей региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, в числе заболевших опасной инфекцией оказались трое взрослых и двое детей.

Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание с высокой вероятностью перехода в хроническую форму, которая часто приводит к инвалидизации. У человека повреждаются и деформируются суставы, происходит поражение центральной нервной системы и внутренних органов. Эта болезнь может привести и к бесплодию.

Источником заражения являются больные овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. Опасные бактерии содержатся также в мясе и молоке больных животных. Человек может заразиться при употреблении в пищу таких продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. От человека к человеку эта болезнь не передается.

Как правило, большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками и остатками корма. Поэтому рекомендуется при уходе за животными использовать маски и резиновые перчатки.

В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле – более 4 недель, в домашнем сыре – 3 недели, в сметане – 15 дней, в мясе – до 12 дней.

Фото из архива V102.RU