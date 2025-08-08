15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, замучившему до смерти жену





В Краснооктябрьском районе Волгограда СК завершил расследование гибели местной жительницы. Как удалось установить правоохранителям, погибшая скончалась из-за истязания собственным супругом.

- С августа по сентябрь 2024 года обвиняемый систематически подвергал свою супругу физическому насилию. Поводами для жестокого обращения служили, как правило, бытовые ссоры на фоне употребления алкоголя. 16 сентября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант в ходе очередного конфликта нанёс потерпевшей удары в область головы, а затем с силой толкнул её, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

В результате потасовки упавшая на пол супруга ударилась головой о ножку мебели. Впоследствии за жизнь волгоградки несколько дней боролись врачи, однако женщина после тяжёлой черепно-мозговой травмы скончалась.

Отметим, в настоящее время материалы уголовного дела готовятся к направлению в суд. Мужчине предъявлено обвинение в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека.