Общество

Сенатор и депутат Волгоградской области поспорили о пользе капусты

Общество 27.05.2021 14:10
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27.05.2021 14:10




Дискуссия о пользе капусты развернулась на сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы в рамках обсуждения выступления председателя комитета образования и науки Волгоградской области Ларисы Савиной о детской оздоровительной кампании. Как сообщает ИА «Высота 102», присутствующий в качестве гостя на заседании сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков поднял вопрос о коррекции меню для детей, в том числе в летних оздоровительных лагерях. В частности, он обратил внимание на то, что порой те блюда, которые предлагаются в качестве детского питания, идут вразрез с тем, что дети привыкли есть, например, дома. Сергей Горняков посетовал, что некоторые стандарты и нормы питания из далекого прошлого до сих пор задержались в настоящем. В частности, он выразил недоумение тем, что детям на завтра дают тушеную капусту. 
На что сенатору ответила депутат Волгоградской облдумы Наталья Семенова. «Очень хочется, чтобы эти стандарты остались. Тогда мы забудем про проблему ожирения, к которому ведет как раз все сладенькое, вкусненькое», - заметила она. 
Однако Сергей Горняков не унимался. Правда, с темы питания он переключился на вопрос летнего отдыха депутатов. И предложил Ларисе Савиной пригласить депутатов и сенаторов на 1-2 дня с ночевкой в детский лагерь в палатках  во время перерыва между сменами и пообещал «незабываемые впечатления». На что председатель облдумы Александр Блошкин заметил, что «это может быть опасно». 

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