Расследования 26.05.2021 13:24
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26.05.2021 13:24
В Волгограде изменили меру пресечения бывшему председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Сталингумрак», бывший чиновник, который ранее находился под домашним арестом по решению суда, отправлен в СИЗО.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. В СУ СК по Волгоградской области напомнили, что расследованием этого дела занимаются компетентные органы и предложили обратиться в УФСБ. В управлении ФСБ ИА «Высота 102» заявили, что не имеют информации по данному вопросу.
Между тем, по сведениям информагентства, арест Виталия Сазонова может быть связан с новыми фактами, выявленными при проверке реализации национального проекта «Экология» в Волгоградской области. Накануне в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре заявили о передаче материалов проверки бюджетных трат при строительстве водопропускных сооружений в следственные органы. Так, было установлено, что руководство комитета необоснованно заключило 31 контракт на осуществление авторского и строительного надзора за возведением плотин, допустив нецелевое использование средств. По решению суда орган исполнительной власти должен будет вернуть 12,5 миллиона рублей в федеральный бюджет.
Напомним, 14 апреля бывший председатель облкомприроды, а ныне заместитель директора ГБУ "Региональный центр экологического контроля" Виталий Сазонов был помещен под домашний арест. Бывшему руководителю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области инкриминируется ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сазонов, который сейчас работает в подведомственном облкомприроды учреждении, стал четвертым фигурантом уголовного дела о хищениях в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. Чиновник ушел с поста руководителя облкомприроды в марте текущего года, сразу после того, как областной комитет природных ресурсов оказался втянут в крупный скандал, связанный с рекультивацией свалок по нацпроекту "Экология". Позднее были возбуждены уголовные дела и в связи с хищениями средств на расчистке водоемов в Волгоградской области.
Напомним, в настоящее время под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин объявлен в международный розыск. Он заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда.
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