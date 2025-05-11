



ГМУ ФССП России обратилось в суд к департаменту финансов администрации Волгограда с требованием о погашении задолженности и признанию бездействия незаконным. Как сообщает ИА «Высота 102», за массовое неисполнение судебных решений чиновники 17 раз подвергались наложению исполнительного сбора, однако в реальности уклонялись от его выплаты.





Согласно материалам судебного разбирательства, с 2023 по 2024 год суммарная задолженность муниципалитета по исполнительным производствам достигла 850 тыс. рублей. При этом судебные приставы неоднократно обращались в департамент финансов с требованием погасить взыскания.

Кроме того, по закону, в случае, если власти не успели рассчитаться в отведённый срок, то департамент финансов должен был прекратить все финансовые операции по счетам городской администрации, однако систематически игнорировал эту обязанность.

27 февраля 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области поддержал исковые требования ФССП, признав бездействие распорядителя муниципального бюджета незаконным.

Через несколько недель, в апреле, муниципалитет попытался оспорить это решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в Саратове. Согласно материалам дела, первое заседание назначено на 27 мая.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой рассказать о возможных последствиях заморозки счетов, однако в мэрии поспешили успокоить журналистов.

- По вашему запросу по делу № А12-27972/2024 сообщаем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства решение, ранее принятое первой судебной инстанцией, уже исполнено муниципалитетом в полном объеме, - подчеркнули в администрации города.