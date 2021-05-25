



Краснооктябрьский районный суд Волгограда обязал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области вернуть в федеральный бюджет денежные средства, потраченные не по целевому назначению. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, эти факты были выявлены при проверке соблюдения требования бюджетного законодательства при исполнении мероприятий по оздоровлению реки Волга в рамках нацпроекта «Экология».

Так, было установлено, что субсидии и субвенции, выделенные государством на реализацию мероприятий по расчистке, экологической реабилитации природных водных объектов и строительству водопропускных сооружений на сумму 12,5 млн. рублей, чиновники комитета использовали не по назначению. В частности, должностные лица органа исполнительной власти заключили 31 контракт на осуществление строительного контроля и авторского надзора, необходимость в проведении которых отсутствовала.

Кроме того, по факту нецелевого использования денежных средств прокуратурой в следственный орган направлен материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).

Ранее, напомним, в регионе были возбуждены несколько уголовных дел в связи со злоупотреблениями, допущенными при реализации нацпроекта «Экология». Следователи выявили хищения десятков миллионов рублей на расчистке ериков и ликвидации свалок. Подозреваемыми по этим делам проходят директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов, руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, а также бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Еще один фигурант - бизнесмен Михаил Калонкин - находится в международном розыске.



