Федеральные новости

Владимир Путин предложил Украине с 15 мая вернуться к Стамбульским переговорам

Федеральные новости 11.05.2025 06:52
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11.05.2025 06:52


В ночь с 10 на 11 мая в Москве состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Путина, посвящённая завершению праздничных мероприятий в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», во время встречи с журналистами глава государства рассказал о беспрецедентном налёте БПЛА на Москву, саботаже перемирия, а также о готовности к возобновлению Стамбульского формата прямых переговоров между Россией и Украиной.

- Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это всё видите прекрасно – вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения – а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года – киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 безэкипажных катеров в Чёрном море, - сообщил Владимир Путин.

Кроме того, по информации верховного главнокомандующего, во время трёхдневного перемирия ВСУ совершили пять попыток прорвать российскую границу. Ещё 36 атак были предприняты на других направлениях.

Отдельно президент рассказал об итогах месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре. С 18 марта по 17 апреля киевский режим совершил 130 атак на соответствующие объекты, находящиеся на территории России.

Также во время выступления Владимир Путин напомнил, что в 2022 году именно Украина вышла из мирных переговоров с Россией. Учитывая искренние попытки некоторых западных лидеров найти мирное решение конфликта, Россия вновь предложила представителям киевского режима вернуться за стол переговоров.

- В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий, - подчеркнул глава государства.

Начаться они должны уже через несколько дней, 15 мая в Стамбуле. С просьбой об их организации Владимир Путин планирует обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время предстоящего телефонного разговора.

Фото: kremlin.ru

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