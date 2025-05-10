Общество

В Волгограде 102-летие Гейдара Алиева отметили памятной акцией

Общество 10.05.2025 15:19
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10.05.2025 15:19


Памятная акция, посвященная 102-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, прошла 10 мая в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, в обновленном парке «Дружба: Волгоград-Баку» собрались представители Волгоградской региональной общественной организацией «Русско-Азербайджанское содружество», общественной организации «Дом Дружбы» и гости из Баку.

На памятной акции выступили творческие коллективы, а потом собравшиеся возложили цветы к мемориалу.


Напомним, что парк «Дружба: Волгоград-Баку» перешел под управление ЦПКиО в конце 2024 года. Здесь были отреставрированы мемориалы «Стела 1941-1945» и «Дружба и братство на века» с барельефом Гейдара Алиева, архитектурный объект «Девичья башня» и фонтан. Восстановлено электроснабжение и полив, проведено озеленение, устранены дефекты покрытий на пешеходных зонах.

Фото: ЦПКиО

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