«Свет Великой Победы» в Волгограде увидели 250 тысяч человек

Зрителями светового шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде стали 250 тысяч человек. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

Впервые в этом году светозвуковая инсталляция охватила весь мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и музей-панораму «Сталинградская битва». В создании спецэффектов и сценария людям помогал искусственный интеллект.

Проект «Свет Великой Победы» показывали на протяжении нескольких дней. Ежедневно было несколько сеансов, которые завершались красочным салютом из 30 залпов.

- Проект стал визитной карточкой Волгоградской области с 2016 года и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации региона. «Свет Великой Победы» - это не только дань памяти защитникам Сталинграда, но и мощное культурное событие, объединяющее жителей и гостей города в великом празднике Победы, - отмечают в администрации региона.

Посмотреть на завораживающую светомузыкальную инсталляцию на Мамаевом кургане могли не только местные жители, но и многочисленные туристы, которые прибыли на праздники в город-герой.