В Волгограде засняли столкновение Honda и BMW на пр. Маршала Жукова





10 мая в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером у остановки общественного транспорта «Джаныбековская улица» дорогу не поделили две иномарки. Произошедшее засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.







- В 19:40 напротив дома № 66 по пр. Маршала Жукова произошло столкновение автомобилей Honda и BMW, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, авария случилась в тот момент, когда один из автомобилей резко попытался вырулить с перекрёстка проспекта и ул. Джаныбековской.

Отметим, наиболее серьёзные повреждения получил автомобиль BMW. Пассажир, находящийся в салоне иномарки, был травмирован и доставлен в одну из больниц прибывшими на место ДТП медиками. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Госавтоинспекция.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области