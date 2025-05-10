Доброволец из Елани Владимир Кузьмин погиб на СВО

11 мая в рабочем поселке Елань Волгоградской области простятся с 33-летним Владимиром Кузьминым, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Сердце Елани».

Владимир ушел на СВО добровольцем. Погиб 24 апреля этого года.

- Он был добрым, простым, отзывчивым, жизнерадостным парнем, - говорится в некрологе. - Его жизненный путь окончен, но память будет жить вечно в наших сердцах.

Прощание с Владимиром Кузьминым начнется в 11.00 в поселке Елань по адресу: ул. Камышинская, 25/2. Похоронят бойца в селе Красноталовка.

Фото: Сердце Елани / t.me