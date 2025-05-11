Мария Шукшина вновь предложила вернуть Волгограду имя Сталинград





Присвоение аэропорту Волгограда имени «Сталинград» спровоцировало очередную волну споров о возвращении исторического названия уже и всему областному центру. В поддержку этого накануне Дня Победы высказалась и актриса, общественный деятель Мария Шукшина.





Женщина уверена, что память о подвиге поколения Победителей – одна из немногих скреп, формирующих российское общество.

- Это наша последняя скрепа. Отдадим и ее, грош нам цена. Кто-то скажет, что и ее уже отдали, но сдаваться нам нельзя, а только лишь идти и идти вперед. Предлагаю вернуть городу Волгоград имя города-героя Сталинград! Во имя наших дедов, а у младшего поколения и прадедов, кто побеждал с Красным знаменем в руках и именем Сталина на устах. Как и мой дедушка по маминой линии, который дошел до Берлина, - сообщила актриса.

Напомним, свою поддержку сторонникам переименования Волгограда Мария Шукшина ранее уже неоднократно высказывала. В 2023 году, в преддверии празднования 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, в одном из выступлений она подчёркивала, что восстановление исторической справедливости стало бы мощнейшим сигналом для всей страны.

- Я уверена, в каждом уголке нашей родины каждый житель, получив бы такой сигнал, понял бы, что в стране перемены. Перемены не для каких-то олигархов или элиты, а исключительно для народа. Для поднятия его духа, - добавила общественница.

Напомним, 29 апреля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени «Сталинград». После возобновившейся дискуссии о возвращении исторического имени городу-герою высказался и глава государства. Он отметил, что соответствующее решение должны принять сами волгоградцы.

Фото и видео: Мария Шукшина / t.me