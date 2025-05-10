Волгоградский краевед измерил высоту Мамаева кургана

Познавательную прогулку с высотомером совершил по мемориальному комплексу на Мамаевом кургане в Волгограде краевед Роман Шкода. Как сообщает V102.RU, любопытными цифрами он поделился в социальных сетях.

По словам Шкоды, он измерял высоту над уровнем моря разных площадок мемориального комплекса.

- Проспект Ленина в начале подъёма по лестнице лежит на высоте 38-39 метров над уровнем моря. Площадь «Стоять насмерть» - на высоте 65 м, «Площадь Героев» - высота около 80 метров. 102 над уровнем моря выдаётся у Малой Братской Могилы. Разумеется, это - приблизительные оценки, для точности нужно проверять дополнительно, - делится своими наблюдениями краевед.

Согласно официальной информации, Мамаев курган в Волгограде обозначается как возвышенность на правом берегу Волги в Центральном районе, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. В память о подвиге защитников Сталинграда здесь построили памятник-ансамбль с главным монументом – 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовет!». На Мамаевом кургане расположено несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоятся останки более чем 35 тысяч защитников города-героя. В сводках Совинформбюро Мамаев курган назывался «высотой 102». Именно так его обозначали на топографических картах того времени.

По результатам измерений краеведа, высота Мамаева кургана осталась прежней с небольшими погрешностями.

- Таким образом, фактическая высота кургана над проспектом (то есть высота мемориального комплекса до природной высоты Кургана) - около 60 метров, а над Волгой - около 105-110 (уровень Волги а Волгограде чуть ниже уровня моря). А вся высота Кургана с учётом искусственного холма Большой Братской могилы (на котором стоит Родина-Мать) - 118 метров над уровнем моря, - написал Роман Шкода.

Фото из архива V102.RU