Волгоград 11 мая окажется в эпицентре геомагнитного штиля





Учёные «Лаборатории солнечной астрономии» РАН опубликовали уточнённый прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. По данным экспертов, 11, 12 и 13 мая Волгоградская область окажется в эпицентре геомагнитного штиля. Ожидаются незначительные возмущения, которые не дотянут даже до 4 баллов.

Спокойной геомагнитной обстановке волгоградцы обязаны снижению активности светила. Традиционно, специалисты оценивают её по шкале «A», «B», «C», «M», «X», «X10». Где «А» самая малая величина, а «Х10» присваивается наиболее сильным вспышкам.

За последние дни мощность солнечных вспышек находится в пределах отметки «C», которая считается одной из самых низких.

11 мая спутником GOES-19 всего четыре взрыва на Солнце мощностью от C1.0 до С1.6.