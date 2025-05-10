



«Сашин уголок». Так жители домов на улице Пионерской в городе Волжском называют небольшой сквер, высаженный в память о погибшем герое СВО Александре Матлахове. Этой весной на участке появились новые деревья и цветы.





Выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища Александр Матлахов участвовал в СВО с первого ее дня. Офицер принимал сложнейшие задачи, участвовал в освобождении Луганской и Донецкой народных республик, был награжден двумя орденами Мужества и медалью Жукова. Командир роты спецназначения 175 отдельного разведывательного батальона погиб 2 октября 2023 года. Получив тяжелое ранение, он до последнего корректировал работу артиллерии, не позволяя бойцам ВСУ подойти к своим позициям. Посмертно Александра Матлахова представили к званию Героя России.

- Сашка жил в соседнем доме. Он был ровесником моего сына и, когда наши дети играли на площадке, мы с родителями смотрели на них и рассуждали, кем же они станут в будущем, - рассказывает волжанка Любовь Аленкина. – Саша выбрал профессию офицера. Закончил Рязанское военно-командное училище и до начала СВО служил в Пскове.





После гибели волжанина его соседи решили посадить во дворе рябину. Однако вскоре на небольшом участке появились и другие деревья – липы, каштаны, декоративная яблоня и пока еще совсем миниатюрные ели.

- Один мужчина узнал о нашей «народной» аллее и приехал сюда с березкой. Рядом с деревьями мы поставили скамейку с именной табличкой: «А ты стоишь перед глазами. Живой, с улыбкой на устах. Нет, нет, всегда ты рядом с нами. И будешь жить у нас в сердцах». Все это не очень дорогое, местами недоделанное. Но мы стараемся и вкладываем в уголок всю свою душу, - говорит волжанка. – Мы не можем каждый день благодарить родителей за такого сына. А вот этот простенький скверик, на мой взгляд, говорит сам за себя. Вчера мы с соседями встретились на этом месте, вспомнили своих героев. Вспомнили и Сашку. Простого мальчишку, который вырос героем.





Фото: читатели ИА «Высота 102»