Общество

В Камышине мужчине грозит арест за повторное избиение жены

Общество 11.05.2025 11:24
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11.05.2025 11:24


В Камышине Волгоградской области полицейские вынуждены были возбудить уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», 32-летний мужчина регулярно избивает супругу.

- По данным следствия, ранее судимый мужчина во время возникшего конфликта с 31-летней супругой нанес женщине удары в область головы, лица и тела. Камышанка обратилась в полицию с заявлением, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом во время следственных действий правоохранители выяснили, что мужчина недавно уже привлекался к ответственности за нанесение побоев супруге. Тогда он отделался штрафом.

Отметим, повторный проступок может обернуться более строгим наказанием. На этот раз ему грозит арест сроком на три месяца.

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