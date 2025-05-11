В Волгограде Нулевую продольную перекрыли для проведения марафона





11 мая в Центральном районе Волгограда была изменена схема организации дорожного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать до 16:00 и затронут участок Нулевой продольной в границах ул. Калинина до ул. М. Крылова. Также запрет на проезд транспортных средств будет частично действовать на ул. Калинина, ул. Краснознаменской, ул. Комсомольской, ул. 7-й Гвардейской и ул. Землянского.

Отметим, как ожидается, принять участие в состязании смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Для них будут доступны дистанции 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Забег стартует в 9:00. Для участников младше 12 лет организаторами предусмотрен детский забег на дистанцию 1 км.