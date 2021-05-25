Телеком

«Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа»

Телеком 25.05.2021 15:55 Новости компаний
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25.05.2021 15:55 Новости компаний


«Ростелеком», крупнейший российский интегрированный провайдер цифровых услуг и сервисов, внедрил систему контроля и детального анализа показателей в сфере межоператорских услуг связи, разработанную на базе программного комплекса«Форсайт. Аналитическая платформа». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, ее использование позволит оптимизировать модель взаимодействия с операторами связи.
С помощью новой системы «Ростелеком» смог выполнить комплексный анализ показателей сегмента B2O. Специальный инструмент контроля тенденций и отклонений прохождения трафика позволяет формировать аналитическую отчетность, строить прогнозы с учетом сезонных и иных колебаний. Отчет формируется по различным параметрам: филиалам, видам финансовых услуг, контрагентам, договорам.Предусмотрена возможность графического сопоставления данных в динамике за несколько лет.
Система также умеет строить прогнозы на основе исторических трендов и факторов, формировать аналитику перераспределения трафика по кластеру номеров и отчеты по международному доходному трафику с детализацией по контрагентам. Благодаря возможностям программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» в области Self-Service BI-заказчики могут самостоятельно создавать аналитическую отчетность.
Решение обеспечивает одновременную работу с системой 100 пользователей, обрабатывая десятки миллиардов строк данных, предоставляет оперативный доступ к нужной информации и сохраняет высокую производительность при выполнении сложных расчетов (возможность анализа данных с учетом 30 показателей, 50 измерений).
«В прошлом году в “Ростелекоме” в промышленную эксплуатацию была передана система аналитической отчетности B2O, содержащая данные, используемые для выявления нелегитимных схем пропуска трафика, контроля эффективности тарифной политики, принятия оперативных бизнес-решений. Требовался современный инструмент визуализации данных, обладающий широкими возможностями моделирования и прогнозирования. Выбирали из отечественных разработок, включенных в реестр отечественного ПО, — сказал директор департамента поддержки продаж B2O«Ростелекома» Александр Астафьев. —Платформа “Форсайт” успешно справляется с поставленным и задачами: она формирует выборку в режиме конструктора произвольных отчетов, за счет визуализации данных помогает выявлять всплески и падения продаваемых и потребляемых услуг, а также сокращает временные затраты на подготовку отчетности, прогнозов и планирования».
«Мы активно внедряем отечественные и open-source продукты для управления данными. Во-первых, это способ минимизировать финансовые риски компании. Курс валюты не стабилен, как и привязанная к нему стоимость приобретения лицензий и технической поддержки решений. Во-вторых, такой подход позволяет эффективнее использовать имеющийся бюджет, не жертвуя качеством аналитических продуктов для наших бизнес-заказчиков. В-третьих, “Ростелеком” должен обеспечивать исполнение KPI в рамках программы импортозамещения. Аналитическая платформа “Форсайт”— хороший представитель отечественного рынка — их технологии уже достаточно зрелые, чтобы закрывать потребности нашей корпорации», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.
«Благодарим компанию “Ростелеком” за доверие к российскому программному обеспечению и выбор решений “Форсайта”. Уверен, опыт “Ростелекома” по расширению доли российского ПО в корпоративной ИТ-инфраструктуре станет подтверждением того, что российский софт прекрасно справляется со сложными задачами по анализу данных, и успешным примером, которому последуют другие компании», — отметил руководитель проектов компании «Форсайт консалтинг» Александр Савинов.

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