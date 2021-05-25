Экономика

Студенты ВолГУ узнали ключевые задачи ESG стратегии Сбера

Экономика 25.05.2021 10:53 Новости компаний
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25.05.2021 10:53 Новости компаний


Встреча советника Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Игоря Прокофьева со студентами вуза  состоялась 21 мая в коворкинге «Точка кипения» Волгоградского государственного университета. Игорь Прокофьев принял участие в лекции, посвящённой экологической и социальной ответственности бизнеса и жителей региона в повседневной жизни.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на встрече представителя Сбербанка с волгоградскими студентами обсудили такое понятие, как ESG стратегия и почему Сбер включил её в свою бизнес-стратегию, как  партнеры компании со своей стороны реализуют ESG повестку, а также другие вопросы, связанные с экологией и ведением социально ответственного бизнеса.

Как отметил Игорь Прокофьев, сегодня ESG-повестка становится актуальной для всех стран мира и Россия не исключение. Студенты узнали, что аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance) на русском языке означает ведение бизнеса в соответствие с экологической, социальной и корпоративной ответственностью. В рамках ESG повестки компании нацелены не только на получение прибыли, но и на защиту окружающей среды, заботу о сотрудниках и клиентах, а также участие в общественной жизни регионов присутствия.

По словам советника Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Игоря Прокофьева, одна из важных задач в реализации ESG стратегии Сбербанка – это быть трендсеттором данной повестки в регионах, и здесь важно встречаться не только с клиентами, но и с молодежью, со студентами. Задача не только донести то, что делает Сбер в области решении экологических проблем, но и побудить молодых людей самостоятельно вырабатывать полезные привычки и активно участвовать в решении экологических проблем нашей страны.
Фото пресс-службы ПАО Сбербанк

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