Политика

Выборы сельского главы в Волгоградской области выиграл сторонник «Единой России»

Политика 24.05.2021 12:38
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24.05.2021 12:38


Главой Бахтияровского сельского поселения в Ленинском районе по итогам выборов стал 42-летний самовыдвиженец Вячеслав Кужаков, пенсионер МВД и сторонник партии «Единая Россия». Как стало известно ИА «Высота 102», его соперником на выборах был молодой единоросс Иван Крамской, который временно исполнял обязанности главы. На пост претендовали также кандидат от ЛДПР Валерий Мун и справоросс Александр Пузаков. Явка на выборы составила почти 45,7%. Половина избирателей - жителей Бахтияровки - отдали голос за Кужакова.

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