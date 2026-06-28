Поэт Владислав Маленко высказался о Сталинграде





В Волгоградской филармонии состоялись поэтические чтения «Русские маяки». Творческий вечер был посвящен Дню ветерана боевых действий. В программе принял участие заслуженный деятель искусств РФ, поэт и баснописец Владислав Маленко.

На праздничное мероприятие были приглашены ветераны боевых действий и члены их семей, ветераны органов безопасности, участники регионального кадрового проекта «Сталинградский призыв», а также представители «Фонда защитников Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО».

Стихи прозвучали под аккомпанемент камерного состава Волгоградского академического симфонического оркестра. Известный поэт после своего выступления отметил, что для него большая честь выступать перед теми, кто по-настоящему знает цену подвига. Маленко пояснил, что надо иметь особое право выступить перед теми людьми, которые присутствовали в зале.

Говоря о возможности возвращения городу исторического имени Сталинград, поэт высказался в поддержку идеи. Он убежден, что название «Сталинград» связано напрямую с величайшим подвигом Красной Армии и всего советского народа.

Справка. День ветеранов боевых действий (также известен как День памяти и скорби ветеранов боевых действий) отмечается в России ежегодно, 1 июля. Впервые День ветеранов боевых действий отпраздновали в 2009 году, хотя предложения об учреждении этого торжества появились еще в 2008-м. Инициаторами стали общественные организации, сами ветераны, а также всероссийское общество «Боевое братство».