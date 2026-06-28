



В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов ВСУ 27 июня. По данным медиков, в больницах по-прежнему остаются одиннадцать пациентов.

Как ранее сообщалось информагентством, целью запущенных в сторону региона ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, госпитализировано еще 11 пострадавших.

Как уточнили в областном комитете здравоохранения, состояние пострадавших без изменений. Врачи продолжают наблюдать за пациентами и делают все возможное для их скорейшего выздоровления.

Напомним, что судьба еще одного волгоградца пока неизвестна – его поиски до сих пор ведутся службами.