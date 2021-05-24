Политика

Cайт праймериз «Единой России» обрушился в первый день онлайн-голосования

Политика 24.05.2021 10:09
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24.05.2021 10:09


Федеральный сайт электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» перестал открываться в первый день процедуры отбора кандидатов. Сетевой ресурс не выдержал наплыва пользователей со всей России — при загрузке главной страницы происходит выдача ошибки 502 «Сайт не отвечает», сообщает ИА «Высота 102».
Сбой в работе сайта заметили и жители Волгоградской области, когда начали массово обращаться к ресурсу около 08.00, чтобы сделать выбор среди кандидатов праймериз. Но возможность отдать свой голос была недолгой: уже около 09.00 федеральный сайт предварительного голосования перестал открываться спустя несколько часов работы, когда большинство россиян начали рабочий день.
Электронное голосование для отбора представителей партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года началось сегодня в полночь по дальневосточному времени. Оно продлится до 00.00 часов 29 мая, 30 мая откроются традиционные участки для голосования. В Волгоградской области их будет 297, что составляет 20% от общего числа УИК региона. В Волгоградской области в праймериз участвует 131 кандидат, в их число входят не только действующие депутаты всех уровней, но общественники, учителя, медики, волонтеры — те, кто еще не имеет политического опыта.

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