Борьба с коррупцией

Ректоры волгоградских вузов приоткрыли кошельки

Борьба с коррупцией 23.05.2021 16:36
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23.05.2021 16:36


Руководители нескольких высших учебных заведений Волгограда опубликовали сведения о доходах и размере среднемесячной зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные сведения на сайтах вузов, ректор ВолГУ Алла Калинина зарабатывала в прошлом году 243,3 тысячи рублей. Первый проректор Валентин Дзедик получал около 205 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата сотрудников вуза составляла в прошлом году 45,8 тысячи рублей.
Бывший чиновник администрации Волгоградской области, а ныне – ректор Волгоградского социально-педагогического университета Александр Коротков -  задекларировал за прошлый год доход в размере 3,2 миллиона рублей. Это больше, чем было в 2019 году – 2,9 миллиона рублей. Также в собственности у ректора – доля в квартире, индивидуальная квартира, квартира в совместной собственности, земельный участок в совместной собственности, индивидуальный земельный участок, дача и  авто Hyundai Tucson. 
Ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий опубликовал доход за 2020 год в размере 3,6 миллиона рублей. В месяц он получал 192 тысячи рублей. У президента вуза, бывшего ректора этого высшего учебного заведения Ивана Новакова доход составил 5,9 миллиона рублей, а среднемесячный заработок - 166 тысяч рублей.  Его супруга с небольшим доходом за 2020 год -  около 200 тысяч рублей – имеет авто Audi Q5.
Проректор по учебной работе Владимир Кабанов, который ранее работал заместителем главы администрации Волгоградской области, задекларировал доход в размере 3,5 миллиона рублей. У бывшего чиновника есть квартира, дача и иномарка. Его зарплата в вузе составляла 133 тысячи рублей в месяц. 
Ранее ректор Волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин отчитался о доходе за 2020 год в размере 3,2 миллиона рублей.
Сведения о доходах еще не опубликовали в Волгоградской академии физической культуры, в Волгоградском аграрном университете и в Волгоградском институте управления.


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