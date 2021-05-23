Ректоры волгоградских вузов приоткрыли кошельки





Руководители нескольких высших учебных заведений Волгограда опубликовали сведения о доходах и размере среднемесячной зарплаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обнародованные сведения на сайтах вузов, ректор ВолГУ Алла Калинина зарабатывала в прошлом году 243,3 тысячи рублей. Первый проректор Валентин Дзедик получал около 205 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата сотрудников вуза составляла в прошлом году 45,8 тысячи рублей.

Бывший чиновник администрации Волгоградской области, а ныне – ректор Волгоградского социально-педагогического университета Александр Коротков - задекларировал за прошлый год доход в размере 3,2 миллиона рублей. Это больше, чем было в 2019 году – 2,9 миллиона рублей. Также в собственности у ректора – доля в квартире, индивидуальная квартира, квартира в совместной собственности, земельный участок в совместной собственности, индивидуальный земельный участок, дача и авто Hyundai Tucson.

Ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий опубликовал доход за 2020 год в размере 3,6 миллиона рублей. В месяц он получал 192 тысячи рублей. У президента вуза, бывшего ректора этого высшего учебного заведения Ивана Новакова доход составил 5,9 миллиона рублей, а среднемесячный заработок - 166 тысяч рублей. Его супруга с небольшим доходом за 2020 год - около 200 тысяч рублей – имеет авто Audi Q5.

Проректор по учебной работе Владимир Кабанов, который ранее работал заместителем главы администрации Волгоградской области, задекларировал доход в размере 3,5 миллиона рублей. У бывшего чиновника есть квартира, дача и иномарка. Его зарплата в вузе составляла 133 тысячи рублей в месяц.

Ранее ректор Волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин отчитался о доходе за 2020 год в размере 3,2 миллиона рублей.

Сведения о доходах еще не опубликовали в Волгоградской академии физической культуры, в Волгоградском аграрном университете и в Волгоградском институте управления.







