Самую страшную улицу города Волгоградской области утрамбовали кирпичами











Не такого ремонта самой страшной улицы Котово ожидали горожане. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, разбитый участок, даже в сухую погоду утопающий в грязи, на днях сначала закидали битыми кирпичами, а потом утрамбовали. Но даже после такого «ремонта» дорога явно выглядит устрашающе. «Сколько можно издеваться над людьми? Тридцать лет назад я ходила в школу по этой дороге – сначала снимала туфли, переодевала сапоги, и до сих пор здесь все то же самое!», - возмущается одна из пользователей группы ВК Kotovo_live.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о безобразном состоянии улицы Коммунистическая. Глава Котово Василий Голосов тогда признал проблему с данной улицей, пояснив, что этот участок постоянно затапливается из-за допущенных много лет назад ошибок в проектировании дороги. Тогда же он заявил, что власти города приступают к ремонту трасс, однако им приходится исходить из возможностей бюджета.

Видео Мариха_Маринина, группа ВК Kotovo_live.



