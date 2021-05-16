Общество 16.05.2021 18:19
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16.05.2021 18:19
Жители города Котово Волгоградской области эмоционально выразились по поводу ужасающего состояния улицы Коммунистической. Как сообщает ИА «Высота 102», видео с гневными комментариями опубликовано в социальной сети ВК Kotovo_live. Жители продемонстрировали разбитую дорогу, представляющую собой месиво из грязи. Речь идет об улице между хлебозаводом и ОРСом, пояснили котовчане. Горожане утверждают, что на бумаге эта улица считается заасфальтированной. На самом деле проехать по ней невозможно. "Зачем тратить огромные деньги на парки, если в городе такие дороги?", - возмущаются горожане.
Корреспондент ИА «Высота 102» попросил прокомментировать эту ситуацию главу городского поселения Котово Василия Голосова. Мэр города пояснил, что знает о проблемах данной дороги, да и других магистралей. «С наступлением благоприятных погодных условий мы уже приступили к ремонту дорог. Отыграны конкурсные процедуры, заключен контракт на поставку асфальта из Камышина. В первую очередь будем делать дороги, по которым проходит общественный транспорт. Про улицу Коммунистическую я в курсе. Там, действительно, есть один проблемный участок, видимо, были допущены ошибки при проектировании, что привело к скоплению воды в одном месте, поэтому он так и выглядит. Остальная часть улицы имеет твердое покрытие», - пояснил Василий Голосов. Признав необходимость ремонта дорог, мэр посетовал, что в городе есть и другие серьезные проблемы, связанные в том числе и с котельной, которые решаются, исходя из возможностей городского бюджета. Так, из-за постоянно выходящего из строя оборудования на котельной и этой зимой, и в прошлые годы жители частенько оставались без отопления.
Видео Мариха_Маринина ВК Kotovo_live.
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