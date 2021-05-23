Расследования

Врача-патологоанатома осудили за подмену образцов с трупа под Волгоградом

Расследования 23.05.2021 18:25
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23.05.2021 18:25


К 1,5 годам лишения свободы условно осуждена врач-патологоанатом из Волжского межрайонного отделения ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление областного суда, органами предварительного следствия врач обвинялась в служебном подлоге, но была осуждена Волжским городским судом за халатность к 200 часам обязательных работ. Гособвинение и представитель потерпевшей стороны подали жалобы, которые были рассмотрены.
Апелляционная инстанция переквалифицировала действия врача-патологоанатома, признав женщину виновной в служебном подлоге. Однако фигуранту уголовного дела назначено условное наказание, тогда как прокуратура просила приговорить ее к 2 годам в колонии-поселении с лишением права на три года заниматься врачебной деятельностью.
Врач признала вину в части подмены образцов головного мозга умершего мужчины. Она пояснила, что сделала это для того, чтобы избежать административного наказания, так как она нарушила требования приказа «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий».
Следствием и судом установлено, что врач-патологоанатом при производстве вскрытия трупа ненадлежащим образом отнеслась к исполнению должностных обязанностей, а именно, в нарушение требований должностной инструкции, а также положений федерального законодательства не получила и микроскопически не исследовала фрагменты внутренних органов и тканей умершего человека. Затем, чтобы скрыть собственную некомпетентность и избежать дисциплинарной ответственности, врач собрала биологический архив от трупов четырех неустановленных следствием лиц, подвергла вышеуказанные фрагменты микроскопическому исследованию. На его основании она выставила и внесла в протокол патологоанатомического исследования трупа заведомо подложное, не соответствующее действительности гистологическое описание его внутренних органов и выставила не основанную на качественном и всестороннем патологоанатомическом исследовании причину смерти.
Родственники покойного не согласились с диагнозом и пожаловались на результаты исследования, поставив их под сомнение. Потерпевшие сообщили, что их сыну стало плохо и его доставили по «скорой» в больницу им. Фишера, а на следующей день он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), в рамках которого проводились экспертизы. Так, результаты генетической экспертизы показали, что препараты тканей, представленные на экспертизу, произошли от четырех различных людей - двух мужчин и двух женщин. В результате эксгумации было установлено, что голова трупа не вскрывалась, хотя в заключении было указано обратное. 
Также в апелляционном постановлении указано, что после эксгумации установить истинную причину смерти мужчины по причине гнилостных процессов не представляется возможным, что исключает дачу правовой оценки действиям медицинских работников больницы при оказании пациенту врачебной помощи перед его смертью.

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