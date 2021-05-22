Свидетели не пришли: в Волгоградской области начался суд над бывшей подчиненной осужденного мэра





В Михайловском районном суде начался судебный процесс по обвинению бывшего заместителя главы администрации городского округа Михайловка Татьяной Харченко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, заседания уже дважды откладывались из-за неявки свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Татьяна Харченко обвиняется по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая весной 2017 года дала указания подчиненной об отзыве предъявленного в арбитражный суд Волгоградской области в интересах администрации искового заявления к коммерческой организации о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму более 2,8 млн рублей. В целях придания видимости законности отзыва иска, фигурантка уголовного дела изготовила фиктивное соглашение, согласно которому юридическое лицо якобы обязалось выплатить задолженность по арендной плате и пени до 20 ноября 2018 года. При этом заведомо подложный документ женщина подписала от своего имени и от имени директора организации.

Напомним, бывший мэр Михайловки Сергей Фомин и бывший руководитель Татьяны Харченко в феврале текущего года был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.



