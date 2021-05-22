Волжская ГЭС не снизит уровень сброса воды до лета





Еще на шесть дней – с 26 до 31 мая текущего года – сбросы на Волжской ГЭС будут осуществляться в пределах так называемой «рыбной полки». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указание Росводресурсов, новые решения приняты с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне. По графику спецпропуска до 31 мая сбросные расходы будут в объеме 17000±500 куб.м/с. Указывается, что допустимо повышение уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, при достижении уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 15,2 м БС – в режиме транзитного пропуска поступающей к гидроузлу воды.

Сбросные расходы, которые называются «рыбной полкой», для Волжской ГЭС продлевают уже не первый раз. Ранее они были установлены до 11 мая, а потом продлены до 25 мая указанием Росводресурсов. Ведомство отмечает, что режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада корректируются в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Фото Волжской ГЭС