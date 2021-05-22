Экология

Волжская ГЭС не снизит уровень сброса воды до лета

Экология 22.05.2021 16:50
0
22.05.2021 16:50


Еще на шесть дней – с 26 до 31 мая текущего года – сбросы на Волжской ГЭС будут осуществляться в пределах так называемой «рыбной полки». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указание Росводресурсов, новые решения приняты с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне. По графику спецпропуска до 31 мая сбросные расходы будут в объеме 17000±500 куб.м/с. Указывается, что допустимо повышение уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, при достижении уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 15,2 м БС – в режиме транзитного пропуска поступающей к гидроузлу воды.
Сбросные расходы, которые называются «рыбной полкой», для Волжской ГЭС продлевают уже не первый раз. Ранее они были установлены до 11 мая, а потом продлены до 25 мая указанием Росводресурсов. Ведомство отмечает, что режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада корректируются в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.
Фото Волжской ГЭС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экология
22.05.2021 15:54
Экология 22.05.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2021 16:22
Экология 20.05.2021 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.05.2021 07:51
Экология 19.05.2021 07:51
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2021 19:21
Экология 18.05.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2021 17:33
Экология 18.05.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2021 17:57
Экология 17.05.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Экология
05.05.2021 16:27
Экология 05.05.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Экология
05.05.2021 12:14
Экология 05.05.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Экология
04.05.2021 14:28
Экология 04.05.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Экология
03.05.2021 14:09
Экология 03.05.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Экология
01.05.2021 12:03
Экология 01.05.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Экология
30.04.2021 17:04
Экология 30.04.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экология
28.04.2021 21:21
Экология 28.04.2021 21:21
Комментарии

0
Далее
Экология
28.04.2021 13:47
Экология 28.04.2021 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.04.2021 13:53
Экология 27.04.2021 13:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
Свидетели не пришли: в Волгоградской области начался суд над бывшей подчиненной осужденного мэраСмотреть фотографии
18:56
Все по-трезвому: в волгоградском парке прошла пенная вечеринкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
В процедуре праймериз в Волгоградской области не нашли нарушений по жалобе ГусевойСмотреть фотографии
16:50
Волжская ГЭС не снизит уровень сброса воды до летаСмотреть фотографии
16:17
Стрелка ищут: три человека ранены в ходе перестрелки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:54
Губернатор Волгоградской области увидел «Белое море»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Адвокат экс-главы СУ СК по Волгоградской области хочет вернуть дело генерала на доследованиеСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области сократилась география распространения коронавирусаСмотреть фотографии
13:12
Загадочная история пропажи воды для полива взбудоражила волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Волгоградец разбил банкомат электросамокатом и попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Двое детей попали под колеса иномарок в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
09:47
Волгоградские выпускники прощаются со школойСмотреть фотографии
20:48
До Волгограда долетели отголоски пыльной бури в АстраханиСмотреть фотографии
19:34
«Без прописки я бомж»: бездомная волгоградка годами борется за законное жильеСмотреть фотографии
17:54
Волгоградскую "Рублевку" распродают с молоткаСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области отправили в колонию пьяного водителя-рецидивистаСмотреть фотографии
16:59
На рынке труда в Волгоградской области выросло количество вакансийСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом опекун умыкнула у сироты и спустила на себя 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:22
Кина не будет: кинотеатр в Волгограде накажут за слишком частые сеансыСмотреть фотографии
15:41
В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛСмотреть фотографии
15:27
«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельностиСмотреть фотографии
14:17
Жителей аварийных домов массово переселяют в новостройки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:32
Нулевую смертность от COVID-19 в Волгоградской области сменил лжерекордСмотреть фотографии
12:47
Руководителя бюро МСЭ в Волгограде осудят по скандальному делу о коррупцииСмотреть фотографии
12:11
Пожарным добровольцам в Волгоградской области поднимут зарплату в опасный сезонСмотреть фотографии
11:59
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в ШереметьевоСмотреть фотографии
11:05
ЦРБ в Волгоградской области обязали оплатить доставку тел умерших от ковида в морг за 240 кмСмотреть фотографии
10:39
Оплата вывоза мусора: кто и почему должен платить, если собственника не сталоСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области названы самые состоятельные деятели культурыСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде берутся за реконструкцию площади ЧекистовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 