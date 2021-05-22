Экология

Губернатор Волгоградской области увидел «Белое море»

Экология 22.05.2021 15:54
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22.05.2021 15:54


Решение провести дополнительные исследования для определения оптимального механизма реализации проекта утилизации шламонакопителя на площадке «Химпрома» принято сегодня по результатам рабочей поездки на объект губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, а также профильных федеральных и региональных служб. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. 
«Обеспечение экологической безопасности является важной задачей для всех нас. Сегодня на территории Волгоградской области находится объект, который вызывает тревогу — в народе его часто называют «белым морем», это отходы «Химпрома», — отметил глава региона Андрей Бочаров. — Сегодня руководством Министерства природных ресурсов и экологии России, руководителями профильных служб была оценена работа по подготовке к утилизации всего накопленного ущерба. По итогам рабочей поездки будут поставлены дополнительные задачи. Мы пришли к единому выводу о том, нужно провести дополнительное исследование объекта, в том числе с привлечением ученых нашего техуниверситета, чтобы принять окончательное решение по механизмам реализации этого проекта: ликвидировать поэтапно или сразу весь объем».


Напомним, шламонакопитель, который включает отходы I-IV классов опасности, начал образовываться в результате деятельности «Химпрома» в середине прошлого столетия. На сегодняшний день площадь «белого моря» составляет около 25 га, при этом глубина накоплений на отдельных участках достигает 18 метров.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что  администрация Волгоградской области подготовила двухэтапный проект ликвидации шламонакопителя. Первый этап предполагал ликвидацию наиболее опасного локального участка с высоким содержанием ртути в отходах площадью 0,5 га, второй – полную нейтрализацию захоронения опасных отходов, площадь которого составляет 25 га. Власти обосновывали это необходимостью избавиться в первую очередь от самого токсичного объекта. Однако Росприроднадзор настаивал на уничтожении «белого моря» в один этап. Возникшие разногласия не позволили региону приступить к реализации проекта в прошлом году, несмотря на выделенные федеральным центром средства. 
Уже в этом году администрация Волгоградской области обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие в согласовании Росприроднадзором варианта, предложенного региональными властями. 
В 2020 году на ликвидацию "белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели было заложено 2,3 миллиарда рублей.
Всего на  обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

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