Федеральные новости

Адвокат экс-главы СУ СК по Волгоградской области хочет вернуть дело генерала на доследование

Федеральные новости 22.05.2021 15:20
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22.05.2021 15:20


Уголовное дело экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС,  его адвокат Андрей Грохотов заявил, что в случае утверждения обвинительного заключения дело генерала будет направлено для рассмотрения в военный суд Ростова-на-Дону.
"Дело в отношении нашего подзащитного направлено в Генпрокуратуру. Согласно закону, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, то материалы будут направлены в Ростовский окружной военный суд, - сказал защитник. - Там мы будем просить в первую очередь о возврате уголовного дела на доследование в следственные органы".
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». 
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева. 
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 
Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Свою вину он не признает. Участники поджога дома губернатора уже осуждены. 


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