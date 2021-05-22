Адвокат экс-главы СУ СК по Волгоградской области хочет вернуть дело генерала на доследование

Федеральные новости 22.05.2021 15:20
0
22.05.2021 15:20
Уголовное дело экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, его адвокат Андрей Грохотов заявил, что в случае утверждения обвинительного заключения дело генерала будет направлено для рассмотрения в военный суд Ростова-на-Дону.
"Дело в отношении нашего подзащитного направлено в Генпрокуратуру. Согласно закону, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, то материалы будут направлены в Ростовский окружной военный суд, - сказал защитник. - Там мы будем просить в первую очередь о возврате уголовного дела на доследование в следственные органы".
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес».
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Свою вину он не признает. Участники поджога дома губернатора уже осуждены.
Реклама
Владимир Путин наградил волгоградских пожарных за тушение взорвавшейся заправки13.05.2021 10:57
Федеральные новости 13.05.2021 10:57
Главе СКР доложили о ходе расследования гибели поисковиков от взрыва снаряда под Волгоградом11.05.2021 20:12
Федеральные новости 11.05.2021 20:12
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования президенту Татарстана11.05.2021 14:42
Федеральные новости 11.05.2021 14:42
«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированного07.05.2021 18:38
Федеральные новости 07.05.2021 18:38
Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника03.05.2021 16:03
Федеральные новости 03.05.2021 16:03
Уголовное дело по факту гибели волгоградских детей под Ставрополем расследуют в главном управлении СК30.04.2021 22:13
Федеральные новости 30.04.2021 22:13
Школьников распустят на майские каникулы27.04.2021 16:12
Федеральные новости 27.04.2021 16:12
В Минпросвещения России нашли плохой учебник про Сталинградскую битву27.04.2021 12:59
Федеральные новости 27.04.2021 12:59
Президент России объявил выходными с 1 по 10 мая23.04.2021 13:47
Федеральные новости 23.04.2021 13:47
Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми21.04.2021 13:02
Федеральные новости 21.04.2021 13:02
В соседней с Волгоградской областью Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-1920.04.2021 17:19
Федеральные новости 20.04.2021 17:19
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучии17.04.2021 10:02
Федеральные новости 17.04.2021 10:02
Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного дела16.04.2021 12:49
Федеральные новости 16.04.2021 12:49
Мишустин придал ускорение нацпроекту «Экология» в Волгоградской области11.04.2021 11:02
Федеральные новости 11.04.2021 11:02
«Плохо или хорошо?»: Росводресурсы озвучили сценарии половодья в Волгоградской области10.04.2021 14:12
Федеральные новости 10.04.2021 14:12
Реклама