Расследования

Руководителя бюро МСЭ в Волгограде осудят по скандальному делу о коррупции

Расследования 21.05.2021 12:47
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21.05.2021 12:47


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя бюро №6 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она обвиняется в трех эпизодах взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения.  
По версии следствия, обвиняемая в период с января по июнь 2020 года получила от документоведа бюро №32 указанного медицинского учреждения, выступающей в качестве посредника, взятки на общую сумму 75 тыс. рублей за незаконное оформление и продление инвалидности 3 гражданам. Также женщина в июне-июле 2020 года похитила путем обмана 51 тысяч рублей, передававшиеся посредником за оформление и продление инвалидности еще 3 лицам. Вину в инкриминируемых деяниях женщина признала частично и вскоре предстанет перед Центральным районным судом. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.
Уголовные дела в отношении 14 фигурантов (взяткополучатели, взяткодатели и посредники) находятся на стадии расследования, 10 уголовных дел в отношении взяткодателей и посредника - на  рассмотрении в суде. 
Справка. Руководителем бюро №6 ФКУ "ГБ МСЭ по Волгоградской области", как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, является Татьяна Саломатина. Зона обслуживания этого структурного подразделения являются: Дзержинский район Волгограда -  ГУЗ «Поликлиника №18», ГУЗ «Поликлиника №30», ФКУ«ЛИУ-15» УФСИН России по Волгоградской области; Краснооктябрьский район Волгограда -  ГУЗ «Поликлиника №20» и  Дубовский район Волгоградской области. По сведениям информагентства, Татьяна Саломатина, хотя и была отстранена от должности на период расследования, однако сохранила пока свою должность. 

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