



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя бюро №6 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она обвиняется в трех эпизодах взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая в период с января по июнь 2020 года получила от документоведа бюро №32 указанного медицинского учреждения, выступающей в качестве посредника, взятки на общую сумму 75 тыс. рублей за незаконное оформление и продление инвалидности 3 гражданам. Т акже женщина в июне-июле 2020 года похитила путем обмана 51 тысяч рублей, передававшиеся посредником за оформление и продление инвалидности еще 3 лицам. Вину в инкриминируемых деяниях женщина признала частично и вскоре предстанет перед Центральным районным судом.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.

Уголовные дела в отношении 14 фигурантов (взяткополучатели, взяткодатели и посредники) находятся на стадии расследования, 10 уголовных дел в отношении взяткодателей и посредника - на рассмотрении в суде.

Справка. Руководителем бюро №6 ФКУ "ГБ МСЭ по Волгоградской области", как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, является Татьяна Саломатина. Зона обслуживания этого структурного подразделения являются: Дзержинский район Волгограда - ГУЗ «Поликлиника №18», ГУЗ «Поликлиника №30», ФКУ«ЛИУ-15» УФСИН России по Волгоградской области; Краснооктябрьский район Волгограда - ГУЗ «Поликлиника №20» и Дубовский район Волгоградской области. По сведениям информагентства, Татьяна Саломатина, хотя и была отстранена от должности на период расследования, однако сохранила пока свою должность.