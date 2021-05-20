Бывший начальник жд-станции в Волгоградской области поплатился за взятку

Расследования 20.05.2021 17:29
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20.05.2021 17:29
Бывший начальник железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области выслушал приговор за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Как установлено следствием и судом, в период с марта 2016 года по апрель 2017 года бывший начальник станции систематически получал денежные средства от директора коммерческой организации за ускорение и бесперебойный процесс подачи и уборки вагонов с грузом на подъездные пути, арендуемые организацией. За указанный период он получил в качестве взятки 670 тысяч рублей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
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