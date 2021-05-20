В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния реки

Экология 20.05.2021 16:22
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20.05.2021 16:22
В День Волги Сбер в рамках своей ESG-повестки совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» провёл акцию «Дань Волге в День Волги». Волонтёры акции одновременно отобрали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Эта уникальная по масштабу акция проводилась впервые, а её результаты позволят узнать объективную картину экологического состояния самой протяжённой реки Европы.
Места, в которых производился забор воды, определяли эксперты-экологи. Участниками акции стали волонтёры Сбера, которые прошли специальное обучение. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную лабораторию в Москве.
Уникальность акции состояла в том, что пробы воды были взяты по всей акватории Волги одновременно — в 13:00 по московскому времени. Таким образом удалось собрать объективную данные по состоянию Волги, а также обратить внимание жителей волжских регионов на ответственное отношение к окружающей среде.
Все собранные данные передадут в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:
«Нам очень повезло, что наши города располагаются на одной из самых крупных и красивых рек мира. Волга не только важная транспортная артерия России, но и уникальный памятник природы, культурное достояние страны. Река оказывает огромное влияние на людей, которые проживают в волжских городах. Очень важно, чтобы экологическое состояние реки улучшалось, ведь только так можно сохранить и улучшить её биоразнообразие, повысить качество воды.
Отбор проб воды – очень важный аспект глобальной экологической работы, которая проводится Сбербанком совместно с партнерами. Мы уверены, что полученные данные мониторинга позволят использовать их для дальнейшей работы по улучшению состояния Волги».
Олег Ломаков,Генеральный директор фонда «Без рек как без рук»:
«Акция«Дань Волге в День Волги» является первым и уникальным проектом подобного рода. Ранее никто ещё не осуществлял одновременное взятие проб волжской воды в 15 городах, расположенных на Волге, используя при этом единую методологию анализа её экологического состояния.
В рамках данного проекта мы не только проводим научные исследования, но и стараемся помочь государству в деле охраны и восстановления водных ресурсов. Также крайне важно отметить и участие в нём социальноответственного бизнеса, чья инициатива и помощь стали очень своевременными.
Уверен, что данная акция имеет право стать доброй традицией, ведь чем больше неравнодушных граждан и коммерческих компаний будут вовлечены в неё, тем выше шанс, что наши дети и внуки будут жить в чистом будущем».
Андрей Васильев, Директор Института экологии Волжского бассейна РАН:
«Волжский бассейн включает в себя территории 39 регионов РФ, в которых проживает почти 40% населения России и производится 45% промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции. Поэтому решение экологических проблем Волжского бассейна и прилегающих территорий, уменьшение негативного воздействия на население и биосферу в целом — это одна из актуальных и важнейших задач. Экологическое оздоровление Волги и территории Волжского бассейна в целом позволят успешно достичь таких национальных целей России, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей; комфортная и безопасная среда жизни. Для этого в том числе необходимо осуществлять комплексный мониторинг экологического состояния Волги».
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка в Волгограде
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