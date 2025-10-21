Общество

Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в Волгограде

Общество 21.10.2025 16:25
21.10.2025 16:25


Котельные Волгограда работают в соответствии с нормативными параметрами и температурным режимом. Однако до сих пор в Единый диспетчерский центр поступают обращения от горожан с просьбой пояснить, что делать при отсутствии тепла в квартире. Только за прошедшую неделю, по данным пресс-службы «Концессий», поступило 9471 обращение по вопросам отопления, около 86% которых связаны с работой управляющих компаний.

– Отопление – сложный процесс, который в равной степени зависит как от ресурсника, так и от управляющих компаний. У каждого своя зона ответственности. Чтобы тепло пришло в дом, представители ресурсоснабжающей организации должны запустить котлы, включить насосы, а управляющие компании – открыть задвижки к домам и произвести развоздушивание внутридомовых сетей, – отмечают волгоградские коммунальщики.

В том случае, если не работает котельная или произошло повреждение на сетях, тепла не будет. Но холодными батареи могут быть и при запущенных котельных, и полном порядке на сетях. Самая частая причина этого – задержки с открытием задвижек внутри зданий для приема теплоносителя. Управляющая компания просто не пустила тепло в дом.

В каждой котельной установлено множество датчиков: давления, расхода, температуры теплоносителя. Диспетчеры и операторы следят за параметрами и, по необходимости, регулируют их. Как только управляющая компания открывает задвижку в каком-то доме, расход теплоносителя увеличивается. Значит, нужно увеличить и давление в системе, а это требует времени. И вот в течение этого времени в отдельных уже «открытых домах» может ощущаться нехватка тепла, будто его «не додают».

В этом случае жители должны обратиться в свою управляющую организацию с требованием отрегулировать внутридомовые сети, а при необходимости – подать заявку в «Концессии теплоснабжения». Точно такой же алгоритм действий, когда в одной комнате батареи нагрелись, а в другой – нет, или когда «у соседа отопление есть, а у меня – нет». Все это – нарушение работы внутридомовых сетей. В этом случае всегда следует обращаться в свою управляющую организацию.

Также заявки принимаются по номеру Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ 8 (8442) 333-134. Здесь функционирует «горячая кнопка»: нажав в тоновом режиме «1», можно сразу задать вопрос или сообщить о проблеме, касающейся подачи тепла. Если заявка связана с ненадлежащим качеством работы внутридомовой системы отопления, специалисты ЕДЦ передают заявку для отработки УК, а также информация для контроля передаётся в районные МБУ.

