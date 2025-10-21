Сотрудники поездов назвали самые необычные вещи, которые забывали пассажиры

Общество 21.10.2025 13:19
21.10.2025 13:19
С начала 2025 года пассажирам поездов вернули около 4 тысяч забытых вещей. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, чаще всего пассажиры забывали документы, наушники, зарядные устройства для телефонов, предметы личной гигиены и одежды. Самыми необычными находками стали комнатное растение в горшке и вставная челюсть.
Все вещи, оставленные в поездах, были возвращены забывчивым пассажирам по электронной заявке на официальном сайте Российских железных дорог. Обычно в ней требуется указать всю необходимую информацию для поиска, который может продолжаться не дольше 30 дней. Затем найденные вещи возвращают владельцам лично в руки.
