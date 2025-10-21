Четверо детей в возрасте от 6 до 9 лет разгромили чужой дом в Волгоградской области в отместку на замечание, которое им сделал хозяин домовладения. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 21 октября, официально заявили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Ранее сообщалось, что дети из-за сделанного им замечания о мате разбили окна, двери, мебель и другое имущество в жилище. В морозилку они положили голову разрубленного петуха. Накануне сообщалось, что причастные к этому происшествию несовершеннолетние установлены. Они поясняли, что сделали это, так как думали, что дом заброшен. Однако в полиции сообщили, что у детей был мотив.





- Инспекторами ПДН были установлены причастные к противоправным действиям. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 6 до 9 лет. Предварительно установлено, что причиной произошедшего стало замечание, сделанное заявителем в адрес детей, - сообщили в Главке.





Происшествие случилось еще 9 октября в селе Политотдельское Николаевского района Волгоградской области.

Учитывая, что дети не достигли возраста привлечения к ответственности, то в отношении их родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

